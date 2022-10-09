رئيس البرلمان الجزائري يتحدث عن فتح صفحة جديدة مع فرنسا

قال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، إن بلاده فتحت صفحة جديدة مع فرنسا والتي وصفها بالشريك.

وذكر بوغالي، خلال إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية اليوم الأحد بمقر الخارجية، أنه "تم فتح صفحة جديدة مع الشريك الفرنسي بعد زيارة ماكرون الأخيرة، والاجتماع الأول هو لترجمة هذه التوافقات الجديدة"، وأعرب عن أمله في أن تنفذ الرؤية التي وضعها الرئيسان، وتطوير العلاقات الاقتصادية في إطار "رابح رابح".

في سياق متصل، تلقى الرئيس عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره إيمانويل ماكرون، استعرضا فيها العلاقات الثنائية، معربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته هذه العلاقات.

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وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن "الرئيسين تطرقا أيضا، إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى، الجزائرية-الفرنسية، التي تنعقد بالجزائر بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة".

المصدر: وكالات