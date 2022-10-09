العراق.. ائتلاف "إدارة الدولة" يجدد استعداده للتحاور مع التيار الصدري

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عقد ائتلاف "إدارة الدولة" مساء السبت، اجتماعا وصفه بـ"الهام" بشأن تطورات الأوضاع السياسية في العراق.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة.

وجدد الائتلاف استعداده "لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة".

وطالب الائتلاف قيادة الحزبين الكرديين حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها.



المصدر: RT