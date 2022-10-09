"القبس": نواب يرحبون بدعوة النواف للتباحث حول تشكيل الحكومة الكويتية

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر برلمانية بأن عددا من النواب رحبوا بدعوة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد للتباحث حول التشكيل الحكومي يوم غد الاثنين.

إقرأ المزيد

ونقلت "القبس" عن المصادر البرلمانية قولها إن "مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بدأ اتصالات منذ الليلة مع العديد من النواب من أجل لقاء الكتل البرلمانية يوم الاثنين المقبل، للتباحث حول التشكيل الحكومي القادم".

وتمت الإشارة إلى أن "نوابا أبدوا استجابة مع دعوة رئيس الوزراء، وأنه من المقرر أن تتضح الرؤية حول التشكيل الحكومي المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة"، حيث يأتي ذلك وسط حالة من الضبابية في المشهد السياسي، بعد رفض نيابي واسع للتشكيل الوزاري الأخير للحكومة الذي تم اعلانه قبل أيام.

وكان مرسوم تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة قد أثار اعتراضا واسعا باعتباره غير دستوري، كونه لا يجوز العمل بالمادة 106 قبل بدء دور الانعقاد للفصل التشريعي، كما أن الدستور اشترط في المادة 87 اجتماع المجلس المنتخب لأول مرة خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات.

المصدر: "القبس"