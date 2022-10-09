الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مجندة في عملية شعفاط واستمرار البحث عن المنفذ في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة المجندة التي أصيبت أمس وسط استمرار الاقتحامات لمخيم شعفاط وبلدة عناتا في القدس بحثا عن منفذ الهجوم على المعبر.

ونشر الجيش، فجر اليوم الأحد، خبر وفاة المجندة التي أصيبت بجروح قاتلة في عملية إطلاق النار عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة مساء أمس.

كما أكدت الشرطة في بيان لها، إصابة مجندة وحارس أمن في العملية، ليعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق وفاة المجندة.

وأضافت الشرطة في بيان، "في الساعات الأخيرة، تواصل الشرطة وقوات حرس الحدود مع جهاز الأمن العام- الشاباك وقوات الجيش المطاردة والبحث عن الإرهابي ومشتبهين آخرين متورطين في عملية إطلاق النار".

ولفت البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على مشتبه بضلوعه في الهجوم.

من جهته قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إن "عمليات الإطلاق التي وقعت خلال الأسابيع والأيام الأخيرة كانت مكثفة وكبيرة، نحن نبذل جهدنا لمواجهة موجة العمليات، إذا كان الأمر لا يكفي للسيطرة على الوضع الأمني، سنضطر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية".

وذكرت القناة 14 العبرية:" 6 ساعات مرت على العملية الدامية، والمنظومة الأمنية ​​ليس لديها معلومات عن المنفذ ومكان وجوده، طائرات مسيرة ومروحيات في سماء القدس، والمنفذ المسلح يتجول بحرية.

المصدر: RT، معا