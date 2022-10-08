باشاغا يكشف عن اتفاق على "حكومة موحدة" في ليبيا

كشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا خلال مشاورات مع مسؤولين غربيين والمبعوث الأممي إلى ليبيا في تونس يوم السبت، عن اتفاق على تشكيل حكومة موحدة في بلاده.

وقال فتحي باشاغا خلال مقابلة خاصة لباشاغا مع قناة الوسط الليبية، إن الزيارة التي يؤديها حاليا إلى تونس، تناولت عدة لقاءات مع كل من المبعوث الألماني والسفير الألماني والسفير البريطاني لدى ليبيا تناولت الوضع السياسي، وكيفية المضي قدما باتجاه إقرار القاعدة الدستورية التي تقام بناء عليها الانتخابات.

إقرأ المزيد

وأضاف باشاغا أنه جرى الاتفاق على أن تكون هناك "حكومة موحدة تقود البلاد"، مشيرا إلى مناقشة أمور سياسية أخرى تشغل بال الليبيين، مع بيان رؤية الحكومة للوضع الحالي بالبلاد.

وخلال المقابلة، تحدث باشاغا عن الاتفاقية الليبية - التركية الموقعة في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة، معتبرا أنها أضافت مساحات كبيرة للمياه الإقليمية الليبية.

لكنه قال إن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع تركيا، الاثنين الماضي، أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون أن يتم حتى الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية، وفق تعبيره.

وأشاد باشاغا بالعلاقة مع تركيا التي وصفها بالجيدة والوطيدة، غير أنه لفت إلى سعي الأتراك لصالح بلادهم وشعبهم، وهذا واجبنا أيضا تجاه شعبنا.

وأوضح في السياق أن مذكرة التفاهم "ليست في صالح ليبيا".

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية