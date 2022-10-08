مراسلنا: هجوم بمجموعة صواريخ على معسكر للقوات التركية شمالي العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بتعرض القوات التركية إلى هجوم بمجموعة صواريخ شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا أن أربعة صواريخ استهدفت معسكر زيلكيان الذي تتواجد فيه القوات التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

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وأضاف أن مجموعة مسلحة تدعى (المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق) تبنت العملية في إطار "محاربتها للاحتلال التركي" بحسب منشور لها.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.



المصدر: RT