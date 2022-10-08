سفير فلسطين: الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء

أعلن سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء، للتوافق على "رؤية الجزائر" لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال أبو عيطة في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن جلسات الحوار ستعقد يوم 11 و12 من هذا الشهر.

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وأضاف أن ممثلي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا)، وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعقدون اجتماعهم في الجزائر".

وذكر أبو عيطة أن الاجتماع يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني.

وأعرب السفير عن أمله في أن "يتم التوافق على رؤية الجزائر ونتمنى أن تشكل قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

ويأتي لقاء الفصائل قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر في الجزائر، والتي تريد الجزائر أن تكون قمة فلسطينية بامتياز وتكون القضية الفلسطينية حاضرة، وفق أبو عيطة.

وفي 6 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية