واشنطن بصدد تقديم مساعدات لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية

تعتزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات لتونس في لدعم للفئات الهشة على مواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة.

وأطلعت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فراشيسكي، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان على اعتزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية، ودعم أمنها الغذائي، بالإضافة إلى المساعدات المقررة في إطار الدعم العسكري والأمني.

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ونوهت ناتاشا فراشيسكي بالعلاقات الوثيقة بين تونس وواشنطن داعية لمزيد دعمها خاصة في ظل ما يشهده العالم من تبعات مباشرة لأزمة كورونا، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقي.

كما أكدت رئيسة الحكومة التونسية خلال محادثات بقصر الحكومة بالقصبة، مع القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية على أهمية العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والولايات المتحدة داعية إلى مزيد تدعيم التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني.

كما تطرقت إلى اللقاءات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي مع عدد من المسؤولين الأمريكيين وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتّحدة التي عقدت بنيويورك، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2022.

وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية برنامج مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (Compact Tunisia) بالنسبة لتونس باعتباره يستهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في النقل واللوجستية والفلاحة والمتمثلة في إعادة تهيئة وتوسيع ميناء رادس وتحسين ادارته وتحسين أنظمة الري للحفاظ على الموارد المائية المحدودة من جهة، ومساعدة الفلاحين على استعمال تكنولوجيا مقتصدة للمياه من جهة أخرى.

واستعرضت رئيسة الحكومة أهم المحطات السياسية القادمة لاستكمال المسار الإصلاحي وهي انتخابات مجلس النواب، والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية.

كما قدمت فكرة عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية وبالاشتراك مع الإطارات السامية للدولة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية