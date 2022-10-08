مصر.. إصابة 10 أشخاص بالاختناق بعد تسرب لغاز الكلور

أصيب 10 أشخاص بالاختناق نتيجة تسرب لغاز الكلور بمحطة الديدمون للصرف الصحي في فاقوس مركز محافظة الشرقيه فى مصر.

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بالتسمم تم نقل 5 منهم إلى مستشفى فاقوس وإسعاف 5 آخرين بالمكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب لغاز كلور بمحطة صرف صحي الديدمون في فاقوس، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 10 أشخاص بالتسمم تم نقل 5 منهم إلى مستشفى فاقوس وإسعاف 5 آخرين بمحيط المكان.

وتم تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادثة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري