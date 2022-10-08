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أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا للعلاج (فيديو)

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أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا للعلاج (فيديو)
Gettyimages.ru
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - صورة من الأرشيف -
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غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بلاده اليوم السبت متوجها إلى إيطاليا للعلاج واستكمال الفحوص الطبية، حسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وكان أمير الكويت البالغ من العمر 85 عاما، قد سُمي وليا للعهد في 7 فبراير 2006، إبان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب.

وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت.

وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

المصدر: وكالات

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