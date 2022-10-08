الإمارات.. ربط ثالث محطات براكة الكهرذرية بالشبكة الرئيسية للكهرباء

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يوم السبت عن ربط المحطة الثالثة من الأربع في براكة بشبكة الكهرباء الوطنية.

وقالت المؤسسة إنه تم إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من ثالث محطات براكة الأربع، وذلك بعد بدء تشغيلها من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة.

وستضيف المحطة الثالثة في براكة فور تشغيلها بشكل تجاري 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الدولة، في خطوة تعد غاية في الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات ومواجهة التغير المناخي.

ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة وإنتاج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع اقتراب المحطة الثالثة أكثر من التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، فإن محطات براكة تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي، من خلال قيام المحطات بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

كما يُعد قطاع الطاقة النووية جزءا حيويا من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة في الإمارات والتي تتضمن مصادر متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدار الستين عاما القادمة على الأقل.

وبعد ربطها بشبكة كهرباء الدولة، سيبدأ فريق التشغيل برفع مستوى طاقة مفاعل المحطة الثالثة بشكل تدريجي، في إطار ما يعرف باختبار الطاقة التصاعدي، إلى جانب إجراء عمليات المراقبة والاختبارات اللازمة حتى الوصول إلى طاقة المفاعل القصوى، تمهيدا للتشغيل التجاري في غضون أشهر، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والأمن.

إنجاز جديد يتمثل بربط المحطة الثالثة من #محطات_براكة للطاقة النووية السلمية، بشبكة كهرباء دولة الإمارات، لتضيف 1400 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، في خطوة تسهم في تعزيز أمن الطاقة واستدامتها ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الحياد المناخي. pic.twitter.com/7oIdwbLsQR — Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) October 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام إماراتية