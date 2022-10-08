زعيم الحوثيين يدعو التحالف لإنهاء الحرب والحصار ومعالجة ملفات الحرب

دعا زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي التحالف العربي لإنهاء الحرب والحصار ومعالجة ملفات الحرب، وطالب أنصاره بمواصلة القتال في حال عدم حدوث ذلك.

وأضاف الحوثي في كلمة له اليوم السبت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: "كل مساعي الاستكبار ومن يرتبط بهم في كل زمان وهم في زماننا أمريكا وإسرائيل هي العمل على إخراج الناس من النور إلى الظلمات".

ودعا قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية للكف "عن الإساءة لله وخاتم أنبيائه، والكف عن عداء الأنبياء وكتاب الله وإحراق المصاحف ومحاربة تعاليم الله، والكف عن محاربة القيم ونشرهم للمفاسد والرذائل وسعيهم لإفساد الشعوب".



وجدد تحذيره للتحالف العربي قائلا: "أدعو تحالف العدوان لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب"، داعياً الشعب اليمني لـ "مواصلة التصدي للعدوان طالما استمر".

المصدر: قناة المسيرة اليمنية