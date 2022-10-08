المغرب.. اعتقال "يوتيوبر" مغربية شهيرة نشرت فيديو مخلّا بالآداب

أوقفت السلطات المغربية مساء الجمعة، سيدة معروفة بنشرها الفيديوهات على موقع "يوتيوب" تدعى فتيحة روتيني اليومي، بشبهة "إخلالها بالآداب بشكل علني".

وقالت موقع "هيسبريس" المغربي إنها حصلت على بيان من مديرية أمن مدينة تمارة المغربية، حيث تسكن السيدة يؤكد خبر اعتقالها.

وأعطيت هذه السيدة لقب "روتيني اليومي" نسبة لسلسلة فيدوهات "الروتين" التي غزت يوتيوب، بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

و"روتيني اليومي" عبارة عن فيديوهات تنشرها سيدات لتصوير نشاطهن اليومي ببيوتهن، لكن أغلب تلك الفيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية، ندد بها الكثير كونها تخلّ بالذوق العام.

وبحسب وسائل إعلام مغربية نقلت خبر اعتقال "فتيحة"، فإن توقيفها جاء على إثر نشرها مؤخرا "مقطع فيديو مقرزز" حيث صوّرت نفسها داخل مرحاض بيتها وهي تقضي حاجتها.

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء اليوم الجمعة، سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية على قناتها في موقع "يوتيوب" تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.#المغرب#تمارة#الشرطة#روتيني_اليومي#فتيحة#يوتيوبpic.twitter.com/So9vsLnkdQ — Hespress هسبريس (@hespress) October 7, 2022

وزعمت في الفيديو أنها مريضة وتريد مشاركة متابعيها انشغالها بصحتها، وقالت في الفيديو "سأعرض هذا المقطع على الطبيب لعله يرشدني لسبب مرضي".

و"الفيديو المقزز" كما وصفه كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثار غضبا في أوساط المغاربة وحتى المتابعين لـ"روتيني اليومي" من خارج المملكة.

وقالت وسائل إعلام مغربية أن الشرطة اعتقلت زوجها كذلك.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها هذه السيدة جدلا في المغرب، حيث سبق وأن أثارت الجدل ببعض الفيديوهات التي نشرتها، حتى رفقة زوجها.

وفي إحدى تلك الفيديوهات، قام الزوج بضربها على المباشر، وفي أخرى صورت نفسها وهي تحمم زوجها، وغيرها من الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت ردود فعل متباينة، وأجمع كثيرون على أنها تجاوزت حدود اللباقة في كثير من المقاطع.

المصدر: وسائل إعلام مغربية