 
مباشر

"سانا": حاجز للجيش السوري يطرد رتلا عسكريا أمريكيا قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة (صور)

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
عناصر من القوات الأمريكية في سوريا - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txyj

اعترض حاجز للجيش السوري، اليوم السبت، رتلا للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة شمال غرب الحسكة وطرده من المنطقة.

وذكرت وكالة "سانا" أن "رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 7 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة، فقام عناصر من قوات الجيش على أحد الحواجز عند مدخل القرية باعتراضه وطرده من المكان".

واعترض عناصر الجيش في الثلاثين من الشهر الماضي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية، بعدما حاول العبور باتجاه قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا