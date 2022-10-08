"سانا": حاجز للجيش السوري يطرد رتلا عسكريا أمريكيا قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة (صور)

اعترض حاجز للجيش السوري، اليوم السبت، رتلا للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة شمال غرب الحسكة وطرده من المنطقة.

وذكرت وكالة "سانا" أن "رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 7 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة، فقام عناصر من قوات الجيش على أحد الحواجز عند مدخل القرية باعتراضه وطرده من المكان".

واعترض عناصر الجيش في الثلاثين من الشهر الماضي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية، بعدما حاول العبور باتجاه قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

المصدر: سانا