صحيفة تتحدث عن "عودة حمدوك برعاية إماراتية" لرئاسة الحكومة السودانية

نقلت صحيفة "اليوم التالي" المحلية عن "مصادر موثوقة" تأكديها صحة تسريبات عودة رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مجددا لرئاسة الحكومة السودانية.

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وفي حديثها لـ"اليوم التالي"، أكدت مصادر "متطابقة" أن "حمدوك وافق على العودة لمنصبه، وعودته تأتي برعاية من دولة الإمارات"، معربة عن توقعاتها بأن "يواجه القرار رفضا حادا من الشارع والقوى السياسية".

وبحسب الصحيفة، فقد استبعدت المصادر "استباق تشكيل الحكومة في الـ25 من أكتوبر، التاريخ الموافق لانقلاب البرهان"، في حين أنها لم تستبعد أن يكون التجاني السيسي مشاركا في منصب بمجلس الوزراء.

المصدر: "اليوم التالي"