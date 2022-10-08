وزير النقل المصري يوجه رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر (فيديو)

وجه وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر كتب فيها: "لا تنتقصوا من انتصاركم العظيم في حرب أكتوبر 1973 وسيادة الجندي المقاتل في القوات المسلحة".

وأضاف الوزير عبر فضائية mbc masr، أن المشككين في البلد لن ينتهوا... أقول لهم آن الأوان.. حرام عليكوا هو اللي عمل انتصار أكتوبر دا هي فئة معينة من الشعب المصري.. أبدا دا كل الشعب".

وأكد أن حرب أكتوبر تعتبر انتصارا لكل المصريين والعرب، وأضاف: "أخدنا أثناء الحرب كباري من الجزائر وخدنا حاجات من العراق والسودان وكان معنا جيش من الكويت.. لماذا نشوه انتصارنا واحنا عملنا معجزة.. أتقالنا أنتوا محتاجين قنبلة نووية علشان تفتحوا ثغرة في الساتر الترابي وكان كلام يعجز أي شخص".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري