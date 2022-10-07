نجاة نائب عراقي من محاولة اغتيال في البصرة (فيديو)

نجا النائب في البرلمان العراقي عن "تحالف الفتح" فالح الخزعلي يوم الجمعة من محاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأكد النائب فالح الخزعلي أنه تعرض لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ودعا النائب الحكومة العراقية إلى ملاحقة المتورطين في محاولة اغتياله بالبصرة.

وقال الخزعلي في تصريح إن "ما تشهده البصرة من أحداث وتداعيات خطيرة على مستوى الملف الأمني تتطلب موقفا حقيقيا من الحكومة الاتحادية للتصدي للجماعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: "أثناء قيامنا بواجب اجتماعي تعرضنا لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة خارجة عن القانون في قضاء الهارثة، وتصدت لها القوات العراقية الموجودة في تلك المنطقة".

وأوضح مسؤول محلي بمحافظة البصرة يوم الجمعة، واقعة تعرض النائب فالح الخزعلي لمحاولة اغتيال.

وقال المسؤول المحلي في نصريح لوكالة "شفق نيوز" إن "النائب فالح الخزعلي كان متوجها لجلسة عشائرية في حدود ناحية الدير وعند البوابة العامة للناحية تعرض لمضايقة من عجلتين اثنين، وعلى إثرها توقفت عجلات الطرفين عند البوابة وحدث شجار بسيط بينهما، استلزم حضور شيوخ المعتدين على النائب، وكذلك أحد شيوخ الخزاعل في البصرة وتم الصلح والتراضي بذات مكان الحادث وانتهى الخلاف بين الطرفين بحضور الأجهزة الأمنية أيضا".

وأضاف أنه "بعد ذلك توجه الأطراف جميعا كل بالاتجاه الذاهب إليه في بادئ الأمر، ورافقت النائب عجلات الأجهزة الأمنية المتمثلة بالجيش، وأثناء الاقتراب من المكان الذي يقصده النائب الخزعلي، تم رشق عدة رصاصات في الهواء ورد الجيش على الفور برصاص في الهواء أيضا".

وتابع قائلا: "وبالتالي نحن لا نعرف هل هناك محاولة اغتيال كانت ضد النائب أم لا، علما أن السيارات لم تتعرض لأي أذى ورشقات الرصاص كانت في الهواء وربما يكون الأمر صدفة".

وأشار المصدر إلى أن "مراكز الشرطة لغاية الان لم تستقبل أي شكوى بخصوص تعرض النائب الخزعلي لحادثة اغتيال أو ما شابه".

ونشرت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو قالت إنه وثق محاولة الاغتيال.

المصدر: "شفق نيوز"