حماس ترحب بدعوة الجزائر لحوار فلسطيني على أراضيها

رحبت حركة حماس بمبادرة الجزائر الرامية لإطلاق حوار وطني فلسطيني على أراضيها، لرأب الصدع في البيت الفلسطيني.

وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في إقليم الخارج علي بركة، "قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ترحب في المبادرة الجزائرية من أجل إقامة حوار وطني فلسطيني على أرض الجزائر الشقيقة".

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وأضاف "الحركة تشكر القيادة الجزائرية على هذه الجهود المباركة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المبادرة ومبدية استعداداها الكامل لبذل المزيد من الجهود لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني".

كما لفت إلى أن الحركة معنية بترتيب البيت الفلسطيني من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخاب مجلس وطني جديد من الداخل والخارج ينتج عنه لجنة تنفيذية جديدة تضع استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة.

وأكد بركة على تسمك الحركة بجميع الاتفاقيات السابقة والتي عقدت في أكثر من عاصمة عربية وخصوصا الاتفاق الأخير في فبراير ومارس من العام الماضي في القاهرة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الإخوة في حركة فتح ومع كافة الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني ولكن للأسف تعطل المسار وذلك في 29 أبريل الماضي عندما ألغى الرئيس محمود عباس هذه الانتخابات.

ويرى بركة أن الانتخابات المدخل الصحيح والطبيعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة بناء النظام الفلسطيني ومواصلة طريق المقاومة والنضال من أجل التحرير والعودة والاستقلال.

واعتبر أن انتصار الجزائريين على الاحتلال الفرنسي من خلال المقاومة خير دليل على أنها السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يمهد الطريق لتحرير الأرض وعودة اللاجئين واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

المصدر: RT