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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (صور + فيديو)

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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (صور + فيديو)
/ Twitter
مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية بمواجهات وقعت في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن "الفتى عادل إبراهيم عادل داوود (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم في محافظة قلقيلية".

وأضافت "كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية قضاء رام الله"، من دون أن تحدد هويته حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القتيل الثاني يدعى مهدي محمد لدادوة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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