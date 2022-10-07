الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (صور + فيديو)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية بمواجهات وقعت في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الوزارة في بيانها بأن "الفتى عادل إبراهيم عادل داوود (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم في محافظة قلقيلية".
#فلسطين | وداع الشهيد الطفل عادل إبراهيم داود الذي ارتقى مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية.#غرب_آسياpic.twitter.com/2tUVXLdBm9— غرب آسيا (@westasia24) October 7, 2022
وأضافت "كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية قضاء رام الله"، من دون أن تحدد هويته حتى الآن.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القتيل الثاني يدعى مهدي محمد لدادوة.
أقمار فلسطين اليوم 💔🇵🇸— Abed alrhman (@Abedalr50727533) October 7, 2022
الشهيد مهدي محمد لدادوة
الشهيد عادل إبراهيم داود pic.twitter.com/bUz2L26RiE
🔴استشهاد الشاب الفلسطيني مهدي محمد عبد المعطي لدادوة برصاص الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله pic.twitter.com/YPzzp3uPd9— Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) October 7, 2022
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية