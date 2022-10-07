بيلاروس تعلن استعدادها لتعبئة 500 ألف جندي

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي يلتحقون بالقوات النظامية، إن اقتضدت ضرورات البلاد الأمنية ذلك.

وردا على أسئلة الصحفيين حول حجم التفاعل مع جنود الاحتياط، أشار وزير الدفاع فيكتور خرينين إلى أن هذا العمل يسير وفق خطة تنفذها شعب التجنيد والمسؤولون العسكريون.

وقالت الوزارة في بيانها: "يمكن للإدارة العسكرية إذا لزم الأمر حشد 500 ألف جندي ونحن نتحدث عن احتياطي جاهز".

وأوضح خرينين أنه ليست هناك حاجة لتشكيل جيش متعاقد في البلاد، لأن 60 في المئة من العسكريين متعاقدون أصلا.

المصدر: نوفوستي