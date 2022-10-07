إعلام عبري: جريمة بشعة بحق فلسطيني بسبب ميوله الجنسية

قتل شاب فلسطيني وعثر على جثته مقطوعة الرأس في الخليل بالضفة الغربية بعد أن تلقى تهديدات متكررة بسبب ميوله الجنسية.

وقام المشتبه به الذي لم يتم الكشف عن هويته والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية بالقرب من مسرح الجريمة بعد وقت قصير من ارتكابها، بتسجيل الجريمة في مقطع فيديو قام بتحميله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل اعتقاله.

وكان الشاب الفلسطيني المثلي الذي يدعى أحمد أبو مرخية (25 عاما) يعيش في إسرائيل بانتظار اللجوء.

ووفقا لتقارير موقع "واينت" والقناة 12 العبرية كان الشاب يعيش في إسرائيل طوال العامين الماضيين كطالب لجوء بعد أن أقرت السلطات بأن حياته ستكون في خطر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه لم يتضح كيف ولماذا انتهى الأمر بالشاب في الخليل، حيث زعم أصدقاء أبو مرخية في إسرائيل أنه من المحتمل أن يكون قد اختطف قبل مقتله، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان لديهم دليل على ذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات، إن جريمة القتل في الخليل حيث فصل فيها رأس أحمد أبو مرخية عن جسده، تعد الأفظع في تاريخ الجرائم المحلية وتشكل سابقة وتطورا خطيرا.

وأضاف "جريمة الخليل تمثل نوعا جديدا من الجرائم في فلسطين، فالمجرم قطع رأس الضحية، وقيام البعض بتصوير ونشر الفيديو بهذه الطريقة، أمر مسيء، نناشد بعدم تداول الفيديو".

ولا تزال الملابسات المحيطة بالجريمة غير واضحة بينما تجري الشرطة الفلسطينية في الخليل تحقيقا كاملا.

صورة المواطنين احمد ابو مرخية ( يمين ) الذي قتل وقطع رأسه في الخليل حيث وصف المتحدث باسم الشرطة بأنها الافظع في تاريخ الجرائم التي ترتكب في فلسطين وانها سابقة وتطور خطير جدا , والشاب عمار زعرور الذي قتل برصاص شقيقه في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين pic.twitter.com/ycmGwbE3U0 — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) October 6, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية