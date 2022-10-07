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مقتل شخص بانفجار سيارة في أربيل

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مقتل شخص بانفجار سيارة في أربيل
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أفاد مراسلنا في العراق بأن شخصا لقي مصرعه بانفجار سيارة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة.

وأكد محافظ أربيل اوميد خوشناو في وقت لاحق مقتل شخص بانفجار سيارة بعد ظهر اليوم، في شارع 100 متر وسط أربيل.

وقال خوشناو إن سائق السيارة قد توفي على الفور، مؤكدا أن السلطات المعنية باشرت التحقيقات في الانفجار.

من جهته، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن انفجار السيارة في أربيل ناجم عن عبوة ناسفة، مضيفا أنه تسبب في مقتل شخص وإصابة أربعة لآخرين.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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