أمير سعودي يرد على مهاجمي ولي العهد محمد بن سلمان

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على من يهاجم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن الأمير يعمل لمصلحة بلاده ومواطنيه فقط.

وقال الأمير في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "محمد بن سلمان يعمل لمصلحة بلاده ولمصلحة مواطنيها (فقط).. لذلك.. هوجم ويُهاجم وسيُهاجم.. ما هو أكيد وواضح أنه سيستمر في ما نذر نفسه له.. وسيستمرون في مهاجمته..وسيستمر السعوديون في دعمه والدفاع عنه.. ولن يؤثر هجومهم فيه.. ولا فينا ..وصلت؟".

وفي تغريدة أخرى نشر الأمير بن مساعد مقولة سابقة لولي العهد.

محمد بن سلمان يعمل لمصلحة بلاده ولمصلحة مواطنيها (فقط).



لذلك..

هوجم ويهاجم وسيهاجم..

ما هو أكيد وواضح أنه سيستمر في ما نذر نفسه له.. وسيستمرون في مهاجمته..

وسيستمر السعوديون في دعمه والدفاع عنه..ولن يؤثر هجومهم فيه .. ولا فينا ..

وصلت؟

🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 6, 2022

المصدر: RT