الإمارات وروسيا تؤكدان أهمية العلاقات بينهما

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، ولاسيما البرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على تميز العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا، كونها علاقات استراتيجية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء العلاقات البرلمانية المميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا، حيث أبدى الجانبان تطلعهما لتعزيزها في ظل وجود لجنة صداقة برلمانية إماراتية روسية، واتفاقية تعاون موقعة بينهما.

ونوه الجانبان بدور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث تم الإشادة بدور فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا الذي يترأسه الدكتور علي راشد النعيمي.

وأكد صقر غباش أهمية تعزيز واستمرارية التواصل والتنسيق والحوار البرلماني الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.

بدورها أكدت فالنتينا ماتفيينكو، أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة والتكنولوجيا، حيث تعد دولة الإمارات من أهم الدول العربية في التجارة الروسية والوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وفي المقابل فإن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا.

المصدر: وام