بحضور لافت.. بدء الدورة الصحفية التدريبية باللغة العربية لقناة RT لوسائل الإعلام السورية  

احتُفل اليوم بافتتاح الدورة التدريبية الصحفية باللغة العربية المقدمة من RT لموظفي وسائل الاعلام السورية.



ويتم تنفيذ المشروع بمشاركة "روسسترودنيتشيستفو" في إطار برنامج "الجيل الجديد"، ويقدم المشروع لممثلي وسائل الاعلام والدبلوماسيين والممثلين الثقافيين الأجانب والبالغين من العمر ما بين 25 و35 سنة امكانية المشاركة في الفعاليات المتمثلة بمحاضرات تعليمية وتدريبات عملية في روسيا.

ويشارك في المشروع المشترك 30 صحفيا سوريا، بينهم موظفون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، ووكالة الأنباء SANA، ووسائل الإعلام الرئيسية الأخرى.



وشارك في مراسم الافتتاح مديرة قناة RT Arabic مايا مناع، ووزير الاعلام السوري، بطرس الحلاق، والسفير المفوض وفوق العادة لسوريا في روسيا الاتحادية، رياض حداد، ومدير مؤسسة "روسسترودنيتشيستفو"، يفغيني بريماكوف، والمدير العام لمجلس الأعمال الروسي السوري، لؤي يوسف.

ووفقا لجدول أعمال الدورة التي تستمر ثلاثة أيام سيلقي منتجو ومراسلو ومحررو وغيرهم من موظفي قناة RT Arabic محاضرات للمشاركين. وسيتعرف المشاركون خلال الدورة التدريبية على عمل الإدارة الإخبارية للقناة، والترويج للمحتوى على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وعمل المراسلين في المناطق الساخنة، والتحقق من المحتوى، وطريقة العمل مع مصادر المعلومات، وبالإضافة إلى ذلك ستعقد دورات تطبيقية تتضمن نشرات الأخبار وإنتاج مواد اخبارية حصرية على الانترنت.

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المصدر: RT