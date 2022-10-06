لبنان.. ضبط مليوني حبة كبتاغون "معدة للتصدير" عبر مرفأ بيروت إلى تونس (صور)

تكمنت شعبة مكافحة المخدرات في لبنان من ضبط مليون و800 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تونس عبر مرفأ بيروت، واعتقلت اثنين من المتورطين.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في تغريدة على "تويتر" يوم الخميس: "عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية".

وأضاف بسام مولوي "تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عدة صناعية".

وأفاد بأنها كانت معدة للتصدير إلى تونس عبر مرفأ بيروت.

وأكد بسام مولوي في تغريدته أنه تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن.

ونشر وزير الداخلية مجموعة من الصور وثقت ما تم ضبطه، كما أرفق تغريدته بهاشتاغ: "#تجار_الموت" "#لكم_بالمرصاد".

عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية،

فقد تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عدة صناعية، معدّة للتصدير الى تونس عبر مرفأ بيروت

تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن #تجار_الموت#لكم_بالمرصادpic.twitter.com/1gayjg4z45 — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) October 6, 2022

المصدر: RT