باستثناء سامراء.. الصدر يجمد الفصائل المسلحة التابعة له ويطالب الكاظمي بـ"كبح جماح عصائب أهل الحق"

أعلن حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تجميد الفصائل المسلحة التابعة له في جميع المحافظات باستثناء مدينة سامراء.

وقال في بيان صحفي: "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة (في إشارة إلى حركة عصائب أهل الحق) وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة".

وأضاف: "بدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين ( سامراء وماحولها) أو حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحالي".

وتابع "وزير القائد": "بخلافه سنعلن إجراءات أخرى لاحقا، فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".

المصدر: RT