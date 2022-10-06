إسرائيل تعتقل شخصا تسلل إلى الجولان المحتل
Legion-Media
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اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شخصا تسلل من الأراضي السورية إلى منطقة جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن نقطة مراقبة للجيش رصدت مشتبها به قرب منطقة خط وقف إطلاق النار، وعلى الفور تم إرسال قوات من الجيش إلى المنطقة، وتم اعتقاله وتسليمه للأجهزة الأمنية للتحقيق.
ومساء السبت الماضي، اعتقلت مجندات الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص، أثناء محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية في هضبة الجولان المحتلة.
المصدر: "عرب 48"