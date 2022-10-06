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الجيش الإسرائيلي: محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس

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الجيش الإسرائيلي: محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس
Globallookpress
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أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمحاولة إطلاق نار جديدة وقعت فجر اليوم الخميس في موقع عسكري تابع له بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. 

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه، فيما انطلقت قوة لتمشيط المنطقة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي ألقت خلال مداهمة في الضفة الغربية الأربعاء، القبض على الفلسطيني سلمان عمران (35 عاما)، "المشتبه في علاقته بحركة حماس وتنفيذ هجوم على إسرائيليين قبل أيام".

يذكر أن إغلاقا تاما فرض خلال عطلة عيد "يوم الغفران" اليهودي على معابر الضفة الغربية لمنع الدخول والخروج منها باتجاه إسرائيل.

المصدر: i24News

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