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واشنطن تحمّل الحوثيين مسؤولية فشل اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار العالم العربي

واشنطن تحمّل الحوثيين مسؤولية فشل اتفاق وقف إطلاق النار
AP
مسلحون حوثيون
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حمّل المبعوث الأمريكي إلى اليمن حركة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤولية الإخفاق الأخير لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، واتهمهم بتقديم "مطالب متطرفة" في اللحظة الأخيرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الحوثيين "اختطفوا" المفاوضات عبر المطالبة فجأة بدفع رواتب موظفيهم العسكريين والأمنيين قبل رواتب الموظفين المدنيين اليمنيين.

ولم يقدم ليندركينغ أي سبب آخر لفشل المفاوضات.

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وكانت الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة عند انتهائها يوم الأحد الماضي، ما يهدد بإعادة إشعال الحرب الدموية في البلاد بعد توقف دام ستة أشهر في القتال على الخطوط الأمامية.

 

المصدر: "أ ف ب"

 

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