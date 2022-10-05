العراق: صادراتنا لن تتاثر باتفاق "أوبك +" بخفض الإنتاج النفطي

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل أن صادرات العراق لن تتاثر باتفاق "أوبك +" بخفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل في اليوم.

وبعد حضوره الاجتماع الخامس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمجموعة (أوبك بلس)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالعاصمة النمساوية فيينا، أشار إحسان عبد الجبار إسماعيل إلى أن الاجتماع الوزاري بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق النفطية، والآثار المترتبة على ذلك خصوصا بعد تراجع أسعار النفط في الأونة الآخيرة وعدم استقرار الأسواق النفطية، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للوزارة.

ولفت وزير النفط العراقي إلى حرص الدول المنتجة في منظمة "أوبك" والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب، موضحا أن الاجتماع الوزاري يسعى ويهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد، كما نوه بالمكاسب التي حققتها مجموعة "أوبك +" في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق".

وأضاف: "قرار خفض الإنتاج جاء منسجما مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها "أوبك +" خلال السنوات الماضية والمتمثلة في "الاستباقية" في الاجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية".

وأكمل إحسان عبد الجبار إسماعيل: "الاجتماع الوزاري لـ"أوبك +" قرر خفض الإنتاج الإجمالي بمعدل مليوني برميل في اليوم، بمساهمة جميع الدول المنتجة في "أوبك +"، وبحسب مستويات الإنتاج المطلوبة لكل منها، اعتبارا من شهر نوفمبر 2022"، متابعا: "القرار يهدف إلى حماية أسواق النفط من الآثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية".

وأردف: "العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر يوليو 2021"، مضيفا: "صادرات العراق لن تتاثر بهذا الخفض نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي وبما ينسجم مع قرار خفض الانتاج حفاظا على القدرات التصديرية الحالية".

واستطرد: "نأمل في أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية وللاقتصاد الوطني".







المصدر: RT