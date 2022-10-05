 
مباشر

الأمن الوطني الفلسطيني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة "باب الزاوية" (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

الأمن الوطني الفلسطيني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txav

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة منع الأمن الوطني الفلسطيني، القوات الإسرائيلية، من اقتحام منطقة "باب الزاوية".

إقرأ المزيد
مقتل فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
مقتل فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو مثنيين على "شجاعة" الأمن الوطني الفلسطيني.

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء مقتل شاب (21 عاما)، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة دير الحطب شرق نابلس، وإصابة 6 آخرين.

المصدر: RT + "وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا