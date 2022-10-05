الأمن الوطني الفلسطيني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة "باب الزاوية" (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة منع الأمن الوطني الفلسطيني، القوات الإسرائيلية، من اقتحام منطقة "باب الزاوية".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو مثنيين على "شجاعة" الأمن الوطني الفلسطيني.

🔴مواطنون يوثقون منع الأمن الوطني الفلسطيني قوات الاحتلال من اقتحام منطقة "باب الزاوية" pic.twitter.com/iUs4LY4mT0 — الدرع الفلسطيني (@DeraaPalestine) October 4, 2022

الأمن الوطني الفلسطيني يمنع قوات الاحتلال من اقتحام منطقة "باب الزاوية" في مدينة الخليل اليوم pic.twitter.com/0owaIiT1QL — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) October 4, 2022

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء مقتل شاب (21 عاما)، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة دير الحطب شرق نابلس، وإصابة 6 آخرين.

المصدر: RT + "وفا"