مقتل فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب (21 عاما)، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة دير الحطب شرق نابلس، كما أصيب 6 آخرون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب علاء زغل أصيب بالرصاص الحي في الرأس، كما أصيب بالرصاص 6 آخرون، بينهم صحفيان، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي استهدف الطواقم الصحفية بالرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة صحفيين في تلفزيون فلسطين.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير الحطب وحاصرت منزل الشاب سلمان عمران، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، كما أغلقت الطريق المؤدية الى قرى: عزموط، وسالم، ودير الحطب.

المصدر: "وفا"