لواء سابق بالجيش المصري: شارون كشف عن سبب غير مجرى حرب أكتوبر

قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في مصر اللواء سمير فرج، إنه في عام 1975 ناظر أرئيل شارون على قناة "بي بي سي".

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وأوضح أنه في نهاية المناظرة قال شارون إن مفاجأة حرب أكتوبر ليس هجوم المصريين في يوم عيد ديني يهودي، ولا الهجوم مع سوريا في نفس الوقت، ولكن المفاجأة كانت الجندي المصري الذي التقيت به في 1973 غير الجندي في عام 1965، أو عام 1967.

وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن شارون روى قصة دخوله باتجاه الإسماعيلية ومعه 10 دبابات ووجد 7 من الصاعقة المصرية خرجوا من وسط الأشجار وسبع أفراد يحملون "آر بي جي" ودمروا 7 دبابات، وتم القضاء عليهم، ولكن الجنود الذي قابلتهم في 1973 ليس هم الذين قابلتهم في الحروب الماضية، ولذلك يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي في أي حرب قادمة أن يخشي الجندي المصري الجديد، وهذا الحكاية كان يحكيها عن المجموعة 139 صاعقة، وهذه المجموعة هي التي منعت قوات شارون من محاصرة الجيش المصري.

وأوضح أن شارون أصيب في هذه المعركة وتم نقله بالطائرة إلى تل أبيب، وهذه المجموعة غيرت شكل حرب أكتوبر.

المصدر: المصري اليوم