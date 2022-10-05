جدل بين إيران والمغرب بسبب الدول العربية وإسرائيل

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على اتهامات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضد بلاده بالتدخل في اليمن وشؤون الدول العربية.

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وقال كنعاني أمس الثلاثاء إنه "يجدر بالمغرب الرد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد المنطقة بسبب تطبيع المغرب مع الاحتلال".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "رفض المزاعم الكاذبة والمتكررة لوزير خارجية مملكة المغرب، الذي ادعى في تصريحات له تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والعربية".

وقال كنعاني في بيان: "بدلا من الإسقاطات وتوجيه الاتهامات العارية من الصحة للجمهورية الإسلامية في إيران، يجدر بالمغرب أن يهتم وأن يرد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد دول وشعوب المنطقة بسبب تطبيعه للعلاقات مع نظام الفصل العنصري الصهيوني".

ونصح المتحدث "المغرب بقضاء وقته في حل مشاكل ومعاناة الشعب اليمني المظلوم، ووضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي وفق أصول وأنظمة الأمم المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني لفرض أهدافه في المنطقة".

المصدر: وكالة مهر