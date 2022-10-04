 
مباشر

الأمير خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون العسكري والدفاعي

أخبار العالم العربي

الأمير خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون العسكري والدفاعي
AFP
وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tx3y

تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

إقرأ المزيد
محام: الوضع الجديد لمحمد بن سلمان يمنحه الحصانة في قضية خاشقجي
محام: الوضع الجديد لمحمد بن سلمان يمنحه الحصانة في قضية خاشقجي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".

كما بحث الطرفان "التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفق "واس".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا