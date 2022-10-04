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الخرطوم تشكر السيسي على قرار يخص السودانيين بمصر

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الخرطوم تشكر السيسي على قرار يخص السودانيين بمصر
Gettyimages.ru
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وجه السودان الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره تمديد فترة توفيق أوضاع الهجرة للسودانيين في مصر لستة أشهر أخرى.

وأعربت الخارجية السودانية عن "فائق شكرها وتقديرها" للسيسي على قراره بتمديد توفيق الأوضاع وذلك "امتدادا لفترة السماح الأولى التي امتدت منذ مارس الماضي حتى سبتمبر من العام الحالي".

وقالت الخارجية السودانية في منشور صحفي إن القرار "يؤكد أزلية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، وأكدت "عزم القيادة السودانية وحرصها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين".

 

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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