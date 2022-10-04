حماس: تصريحات تراس حول الصهيونية "عدوان على الشعب الفلسطيني"

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنها صهيونية كبيرة، وتمثل "عدوانا على الشعب الفلسطيني".

قال عضو قيادة الحركة في الخارج، سامي أبو زهري، إن "تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي قالت فيها إنها مؤيدة كبيرة للصهيونية تمثل اصطفافا مع الاحتلال الصهيوني وعدوانا على شعبنا".

ونقل موقع الحركة عن أبو زهري أن تلك التصريحات تمثل "استمرارا لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية التي بدأت منذ وعد بلفور قبل أكثر من مئة عام".

وأضاف أن "مثل هؤلاء الأشخاص الذين يوفرون الغطاء لقتل الأطفال الأبرياء عار على الإنسانية".

وكانت تراس قالت خلال لقاء جمعها مع المحافظين من حزبها من مؤيدي إسرائيل، إنها "صهيونية ومتحمسة للغاية لإسرائيل".

المصدر: RT