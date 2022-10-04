قنصل أجنبي يعتصم في أحد المصارف بلبنان

أفادت معلومات صحفية بأن القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، يعتصم داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على "تويتر" إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبا بالحصول على وديعته.

المودع جورج سيام الذي لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية ويعتصم مطالباً بالحصول على وديعته هو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان. pic.twitter.com/vnh9fjYQYs — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022

هذا وأصبحت عمليات اقتحام المصارف واحتجاز رهائن، ظاهرة "طبيعية" ومتكررة في لبنان. وقد شهدت البلاد اليوم الثلاثاء، حوالي 3 عمليات اقتحام للمصارف في مناطق مختلفة، وواحدة يوم أمس الاثنين.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على اثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

المصدر: RT