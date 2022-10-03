واشنطن والدوحة تدينان "تفجيرات إرهابية" في الصومال أدت إلى قتلى بينهم وزيران

أدانت واشنطن والدوحة تفجيرات شهدتها الصومال اليوم وأدت إلى عدد من القتلى والجرحى، بينهم وزيران إقليميان، وذلك في مدينة بلدوين بمحافظة هيران وسط البلاد.

وأدانت السفارة الأمريكية في مقديشو "بشدة الهجوم الإرهابي"، كما أعربت وزارة خارجية قطر عن إدانتها واستنكارها "للتفجير الذي استهدف مجمعا حكوميا".

وأدى التفجير إلى قتلى وجرحى بينهم وزير التربية والتعليم العالي في ولاية هيرشبيل زكريا محمد أحمد، ووزير الصحة في الولاية زكريا هوري، إضافة إلى النائب غيلي إسحاق، ونائب محافظ إقليم هيران للشؤون السياسية والمالية أبوكر مادي.

وذلك حسبما أعلن رئيس ولاية هيرشبيلي علي غودلاوي حسين، في برقية تعزية نشرتها وكالة الأنباء الصومالية.

وقال حسين إن التفجيرات نفذتها "مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وكانت وزارة الإعلام أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل "قيادي بارز" في "حركة الشباب" في غارة جوية في محافظة جوبا الوسطى.

وقالت الوزارة إن "القيادي الذي قتل في الغارة الجوية التي وقعت مطلع الشهر الجاري يدعى عبدالله ندير"، وأضافت أنه "أحد مؤسسي مليشيات الشباب الإرهابية".

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية