 
مباشر

الكاظمي: الحوار سبيلنا الوحيد لحل الأزمة وإلا فالنار ستحرق الجميع

أخبار العالم العربي

الكاظمي: الحوار سبيلنا الوحيد لحل الأزمة وإلا فالنار ستحرق الجميع
AP
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twuq

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الأزمة في البلاد قد تحرق الجميع ما لم يكون هناك حوار حقيقي بين الأطراف السياسية.

إقرأ المزيد
الكاظمي يبحث مع مسعود بارزاني التحديات الأمنية
الكاظمي يبحث مع مسعود بارزاني التحديات الأمنية

وقال خلال كلمة له في ذكرى وفاة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني إن "شجاعة الحوار ومبدأُ حسن النية والدبلوماسية الهادئة والابتعاد عن التصلب في المواقف كانت أدوات أمام جلال (في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل) وخريطة الطريق التي وضعها لحل الأزمات".

وأضاف: "نحن نعيش زمنا تلاشت فيه القيم والأخلاق في عالم السياسة وغلبت لغة الاتهام والتخوين على لغة التهدئة والحوار وصولا إلى الحل".

وتابع الكاظمي أن "الحوار هو سبيلنا الوحيد لحل الأزمة وإلا فالنار ستحرق الجميع".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا