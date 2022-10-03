الخارجية القطرية تصدر بيانا بخصوص اتفاقيات انضمام 4 مناطق لروسيا رسميا

أعلنت قطر أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

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وفي بيان لها، شددت الخارجية القطرية على "ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الأزمة".

وأكدت "موقف دولة قطر الداعي إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية".

وجددت الخارجية "استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة"، مؤكدة "حرصها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية