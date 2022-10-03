عيدروس الزبيدي يستقبل القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن (فيديو)

استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف.

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وفي مستهل اللقاء رحب الزبيدي بالقائم بأعمال السفير الروسي، مستعرضا معه العلاقات المتينة بين الجنوب اليمني وروسيا الاتحادية، والدور المحوري الذي تضطلع به روسيا في دعم جهود إحلال السلام في المنطقة.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، في ظل تعنت الحوثيين ورفضهم للمساعي الدولية الهادفة لتمديد الهدنة وتنصلهم عن الاتفاق الذي توصل إليه المبعوث الأممي مع قيادتهم في وقت سابق، وكذلك تهربهم من الوفاء بالتزاماتهم، وعرقلتهم المتواصلة لجهود السلام.

كما جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في العاصمة عدن والجهود المبذولة من قبل جميع الجهات، لتطبيع الحياة فيها، وتنميتها، لتقوم بدورها كعاصمة للبلاد.

وجدد الزبيدي التأكيد على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي الداعم لدعوات إيقاف الحرب، والجهود الأممية والدولية الهادفة لإحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن قيادتي المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي تعاطت بإيجابية مع كل الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة.

وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفا حازما من تحركات جماعة أنصار الله، ووضع حد لها حتى لا تصاب تلك الجهود بمقتل.

ولفت الزبيدي إلى أن القيادة السياسة في الجنوب، والمحافظات المحررة ملتزمة بالهدنة، وستتعاطى بإيجابية مع كل دعوات السلام، في الوقت الذي ستظل فيه منفتحة على كل الخيارات لحماية أمن واستقرار المناطق المحررة، وحماية المصالح الدولية فيها، وتأمين ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

من جانبه، عبر القائم بأعمال السفير الروسي عن موقف بلاده الداعم لوقف الحرب وإحلال السلام في بلادنا، مشيدا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال عملية سهام الشرق التي استهدفت معاقل التنظيمات الإرهابية في محافظة أبين.

المصدر: RT