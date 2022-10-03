السيسي يبحث حماية أمن مصر مع قادة الجيش

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

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وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وقال بسام راضي إن الرئيس المصري ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدّم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر (1973).

المصدر: الوطن