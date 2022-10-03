بيسكوف: استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا للعقيدة النووية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا لبنود العقيدة النووية الروسية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات ردا على سؤال صحفي حول دعوات البعض لاستخدام الأسلحة النووية في العملية الخاصة في أوكرانيا: "إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها في بنود العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها".

من ناحية أخرى علق بيسكوف على طلب زيلينسكي للانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل وسريع، قائلا: "لقد سمعنا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من الناتو، هناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع، وهناك دول لا تدعمه.. نتابع هذا الأمر ونود ان نذّكر أن توجه أوكرانيا لطلب العضوية في الناتو كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وفيما يخص الأنباء المتداولة حول إمكانية تشكيل تحالفات غربية جديدة لمواجهة روسيا والصين، أكد بيسكوف أن تشكيل أي تكتلات جديدة لن يسهم في الاستقرار ونزع فتيل التوترات على المسرح العالمي.

من ناحية أخرى، لفت بيسكوف إلى أن الدول الغربية تواصل فرض العقوبات ضد روسيا، إلا أن بعض الدول باتت تدرك أنها "تطلق النار على نفسها".

وأوضح أن جميع العقوبات تفضي إلى التضخم العالمي، وخلق أزمة جوع وأزمة طاقة. مشيرا إلى أن آلية العقوبات هي " سلاح ذو حدين".

المصدر: نوفوستي