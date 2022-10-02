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القوات المسلحة التابعة للحوثيين: نمنح الشركات النفطية في الإمارات والسعودية فرصة للمغادرة

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القوات المسلحة التابعة للحوثيين: نمنح الشركات النفطية في الإمارات والسعودية فرصة للمغادرة
Gettyimages.ru
قوات تابعة للحوثيين خلال عرض عسكري في صنعاء الشهر الماضي
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قالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن أنها ستمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة للمغادرة وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة بين الحوثيين والتحالف العربي.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان أنهم قادرون على حرمان السعودية والإمارات من الموارد "إذا أصروا على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم".

وقالت "نمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة ما دامت دول العدوان غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال الثروة النفطية لصالح المرتبات".

وتابعت "كل شيء محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سدت أمامه الطرق السلمية".

وانتهت المهلة بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديدها.

المصدر: RT

يتبع 

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