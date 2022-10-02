مصر.. ضبط طالب بالصف الثاني الإعدادي يتعدى على طفلة جنسيا وإحالتهما للطب الشرعي

تمكنت قوات أمن المنوفية في مصر من ضبط طالب بالصف الثاني الإعدادي عقب تعديه جنسيا على طفلة عمرها 9 سنوات وفض غشاء بكارتها وضربها بقالب طوب علي رأسها وتركها وحاول الهرب.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنوفية اللواء حازم سامي إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون بتلقيه بلاغا من أهل الطفلة "هـ. ف." 9 سنوات ومقيمة بقرية كفر قورص التابعة للمركز بقيام "ص.أ ." 14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي بالتعدي على الفتاة جنسيا.

وبالانتقال تبين احتجاز الفتاة في أحد المستشفيات الخاصة بالمركز، وبسؤال أسرتها أكدوا أنه أثناء مرور الفتاة طالبة الصف الثاني الابتدائي بالمرور أمام منزل جد الطفل سحبها وحاول التعدي عليها فقاومته فضربها على رأسها بقالب طوب أفقدها الوعي وقام بالتعدي عليها جنسيا وحاول سحبها إلى الطابق الثالث قيد الإنشاء إلا أنه فشل في ذلك وتركها على السلم وهرب.

وبمرور زوجة عم المتهم وجدت الطفلة ملقاة على السلم فظنت أنها تعرضت لحادث سيارة ودخلت إلى المنزل للاحتماء وقامت بنقلها إلى والدتها غارقة في دمائها، حيث قامت والدتها بنقلها للمستشفى وأقرت الفتاة بقيام الطفل جارهم بالتعدي عليها وضربها.

فيما تم ضبط الطفل وتقديمه للنيابة للتحقيق معه كما تم عرض الطفلة على الطب الشرعي وكذلك سيتم عرض الطفل المتعدي عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: RT