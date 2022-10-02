هجومين بالضفة الغربية.. إطلاق نار في الخليل وإصابة جندي إسرائيلي قرب مستوطنة إيتمار (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء الأحد بأن دوي إطلاق نار كثيف سمع قرب كريات أربع في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو وثق عملية إطلاق النار.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الأحد إن جنديا أصيب في ساقه خلال إطلاق النار قرب مستوطنة إيتمار في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت أنه تم نقل الجندي المصاب إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه ضمن الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين.

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وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بورود بلاغ عن عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة نابلس.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن قوة من الجيش الإسرائيلي التي كانت متواجدة هناك ردت بإطلاق النار على المسلحين الذين كانوا يقيمون على ما يبدو على أسطح المنازل في المدينة.

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن القوات شرعت بعمليات بحث وتمشيط في المنقطة وأطلقت قنابل مضيئة في محاولة للعثور على منفذي إطلاق النار التي استهدفت نقطة عسكرية للجيش قريبة من مستوطنة إيتمار.

هذا، وأشارت إلى أن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، تعرض لإطلاق نار أيضا قرب إيتمار.

جدير بالذكر أن إطلاق النار تزامن مع خروج مظاهرة للمستوطنين قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس، للمطالبة بتصعيد العملية العسكرية ضد الفلسطينيين في ظل ما وصفوه بـ"تردي الأوضاع الأمنية وتسارع وتيرة العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية"، على حد تعبيرهم.

תיעוד רגעי פיגוע הירי כעת בשומרון pic.twitter.com/J03YlhzfDW — שחר גליק (@glick_sh) October 2, 2022

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية