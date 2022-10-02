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مستوطنة إسرائيلية ترقص بشكل استفزازي في باحات المسجد الأقصى (فيديو)

أخبار العالم العربي

مستوطنة إسرائيلية ترقص بشكل استفزازي في باحات المسجد الأقصى (فيديو)
Gettyimages.ru
باحات المسجد الأقصى
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأحد مقطع فيديو وثق مستوطنة إسرائيلية وهي تؤدي رقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة "شهاب" بأن إحدى المستوطنات اليهوديات نشرت مقطع فيديو داخل المسجد الأقصى وهي تؤدي رقصات استفزازية في باحاته.

وأكدت أن شريط الفيديو أثار حفيظة وغضب الشارع الفلسطيني خاصة وأن الكثير من المستوطنات اليهوديات نشرن في الأيام السابقة صورا فاضحة لهن أمام قبة "الصخرة المشرفة"، وهو ما قوبل باستنكار وغضب شديد حينها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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