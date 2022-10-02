سعودي يستقبل فرقة عالمية بالـ"شتائم" والشرطة تتدخل (فيديو)

أوقفت السلطات السعودية مواطنا استقبل فرقة عالمية من كوريا الجنوبية عند وصولها العاصمة الرياض بـ"الشتائم".

وتداول نشطاء عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يرصد شتم المواطن للفرقة بـ"ألفاظ نابية" باللغة الإنكليزية، عند وصولها إلى مطار الرياض.

وإثر انتشار الفيديو، قبضت "دوريات الأمن بمنطقة الرياض" على المواطن الذي رشق الفرقة بعبارات من "شأنها المساس بالآداب العامة"، وفقا لبيان لـ"الأمن العام" نشرته على موقع "تويتر" الأحد.

وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، وفقا للبيان.

ولم يشر بيان السلطات السعودية إلى "جنسية الفرقة" التي تلفظ عليها المواطن، لكن صحيفة "سبق" أشارت إلى أنها كورية.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لتلفظه بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة على فرقة مشاركة في فعالية بمدينة الرياض pic.twitter.com/NEeVjQ6nQM — الأمن العام (@security_gov) October 2, 2022

وأطلقت وزارة الثقافة السعودية، الأحد، مهرجان K-CON الكوري، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى ويستمر على مدى يومين في بوليفارد الرياض بمشاركة 120 فنانا وفنانة يمثلون 14 فرقة كورية، بحسب "عكاظ".

المصدر: وسائل إعلام سعودية